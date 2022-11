Tientallen boeren met trekkers betogen in Drachten tegen stikstofbeleid

Op beelden op sociale media was te zien hoe trekkers door de plaats reden, sommige met een omgekeerde Nederlandse vlag. Tegenstanders van het kabinetsbeleid hebben de afgelopen tijd veel omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Dit zijn onder meer boeren die tegen het stikstofbeleid zijn, maar bijvoorbeeld ook tegenstanders van coronamaatregelen. Volgens een woordvoerder van de gemeente was er goed overleg met de boeren. Rond 23.00 uur was het rustig in de plaats.

PAS-melders

De groep boeren zou zich zorgen maken over de handhaving rondom de PAS-melders. Dat zijn boeren die onder het oude stikstofbeleid geen vergunning nodig hadden voor als ze bijvoorbeeld wilden uitbreiden met een nieuwe stal. De Raad van State verwees deze werkwijze in 2019 naar de prullenbak, er wordt nu nog gewerkt aan legalisering van deze groep. Pogingen om PAS-melders te legaliseren lopen volgens Gedeputeerde Staten (GS) in Overijssel op niets uit. GS zegt niets meer voor deze boeren te kunnen doen en schreef gisteren in een brief aan minister Van der Wal van stikstof dat ‘dwingende instrumenten’ onvermijdelijk zijn. Zo is het gedwongen uitkopen van boeren is voor Gedeputeerde Staten van Overijssel geen taboe meer.