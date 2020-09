Tientallen coronabesmettingen op middelbare school in Amsterdam

Op het Spinoza Lyceum in Amsterdam zijn al dertig leerlingen met corona besmet. Ook vijf docenten hebben positief getest. Dat meldt de middelbare school in een brief aan alle ouders en leerlingen.

Het aantal coronabesmettingen op de school is harder opgelopen dan rector-bestuurder Jan Paul Beekman had verwacht, zo schrijft hij. Ook blijken ouders hun kinderen naar school te hebben gestuurd, terwijl ze al lichte klachten hadden. Heel vervelend, vindt Beekman. ,,We doen op school ons best om de maatregelen te handhaven, maar je moet het samen doen.” De school doet een dringend beroep op de ouders om dat niet meer te doen.

Tegelijkertijd vraagt de rector-bestuurder begrip voor de situatie en roept hij op elkaar niets te verwijten. ‘In de meeste gevallen kan de leerling niets aan de besmetting doen. Het overkomt je en ik merk dat deze leerlingen het erg vervelend vinden en zich vaak ook schuldig voelen naar de andere leerlingen in de klas.’ Er zitten inmiddels al meer leerlingen in quarantaine.

De besmettingen zijn verspreid over verschillende schooljaren, zegt Beekman. ,,We zien bijvoorbeeld een cluster in een 3-gymnasiumklas, het bleek dat zij een feestje hadden gehad waar één van de leerlingen besmet was.” Een ander besmettingscluster zit in de bovenbouw; ook daar lijkt de bron een feestje geweest te zijn. De rector roept op geen feestjes buiten schooltijd te houden en niet uit elkaars waterflesjes te drinken.

Niet echt ziek

Het gros van de besmette leerlingen is niet echt ziek en volgt de lessen online. Ook met de besmette docenten gaat het ‘naar omstandigheden goed’. Beekman: ,,Ze zitten nu in thuisquarantaine. Wie is uitgeziekt en 24 uur klachtenvrij is, mag weer naar school.”

De meeste besmettingen zijn buiten school ontstaan. De school heeft dagelijks contact met de GGD en blijft gewoon open. ,,We doen alles goed, zeggen zij ook, maar we hebben gewoon pech. We gaan volgende week gewoon open”, aldus de rector-bestuurder. De school heeft ‘scenario’s achter de hand voor het geval de situatie alsnog verslechtert’.

