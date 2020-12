Tientallen dode duiven in Lelystad, mogelijk sprake van vergiftiging

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een aantal duiven gaat voor onderzoek naar Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad. Daar worden ze getest op vergiftiging en bepaalde virussen. De stichting plaatste een waarschuwing op Facebook. ‘Omdat we dit wel heel serieus nemen en ons grote zorgen maken dat er misschien andere huisdieren vergiftigd of besmet kunnen raken. Als wij de uitslag krijgen van de onderzochte duiven, zullen we dat hier kenbaar maken. Ondertussen: let op uw katten en honden in die buurt!’’