Tientallen fietsers onderuit op spekgladde brug

Tientallen fietsers en scooterrijders kwamen zaterdagmorgen ten val op een spekgladde brug in Leeuwarden. Tenminste één vrouw raakte dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis is gebracht. De brug over de Potmarge bij de Pieter Stuyvesantweg was door bevriezing extreem glad geworden. De ene na de andere fietser en scooter ging in de bocht bij de brug onderuit. Met uiteindelijk tientallen valpartijen tot gevolg.