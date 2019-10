Tientallen journalisten betogen voor vrijlating NOS-journalist

NRC-journalist Marcel Haenen vindt het een gotspe dat zijn collega Bas is opgesloten, omdat hij niet wenst te praten over zijn bronnen. Hij vindt het onacceptabel en spreekt van machtsmisbruik door de rechtbank. ,,Het is heel ernstig dat er, in een tijd waarin klokkenluiders worden afgeluisterd, journalisten worden opgesloten.” Haenen heeft van veel van zijn collega’s al bijval gekregen.



Journalisten die in het verleden op last van de rechter werden gegijzeld, zoals Koen Voskuil (destijds Spits!, nu AD) en Bart Mos (De Telegraaf) sluiten zich bij de protestactie aan. ,,Gijzeling van een journalist is een idioot en ineffectief middel. Sterkte voor collega @robertpbas. We staan achter je. #LaatBasVrij”, twittert Voskuil, die in 2000 achttien dagen achtereen werd gegijzeld omdat hij weigerde de naam van een politiebron te onthullen.



Bart Mos werd in 2006 samen met zijn collega Joost de Haas drie dagen gegijzeld in verband met AIVD-dossiers over topcrimineel Mink K. ,,Die nieuwe bronbeschermingswet voor journalisten blijkt dus volstrekt nutteloos. #LaatBasVrij.”



NOS-verslaggever Lex Runderkamp meldt op Twitter over zijn collega: ,,#LaatBasVrij Ongehoorde inperking van de persvrijheid. Mijn maatje in de bak. Robert Bas hoort daar niet.”