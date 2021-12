Tientallen kinderen gewond door vuurwerk na TikTok-challenge

In de filmpjes die viraal gaan op internet stampen kinderen op brandend siervuurwerk dat het hele jaar mag worden afgestoken, het zogenoemde schertsvuurwerk. Het is de bedoeling dat de vlam hierdoor al het kruit van het potje in één keer aansteekt. Dat zorgt voor een kleine ontploffing en vaak veel hilariteit bij de filmers. Maar de brandwondencentra in Nederland zien ook de andere kant van deze nieuwe hype. Met name jongens tussen 10 en 17 jaar worden daar binnengebracht met derdegraads brandwonden waarbij zelfs een operatie nodig is voor goed herstel.

Volledig scherm Een 12-jarige Rotterdammer verbrandde zijn voet nadat hij vuurwerk wilde laten ontploffen door erop te stampen. © Politie Rotterdam

Zo liep deze week nog een 12-jarige jongen uit Rotterdam een ernstige brandwond op toen hij een filmpje op TikTok wilde nadoen. Hij stampte op een sterretjesfontein, maar het vuurwerk brandde een gat in zijn schoen, waarna het aan de binnenkant begon te smeulen.

Deze Rotterdammer kwam er nog goed vanaf, maar de 12-jarige Finn zat een jaar in de lappenmand. Ook hij trapte vorig jaar kindervuurwerk uit nadat hij op TikTok had gezien hoe anderen dat deden. De vlam stak alleen zijn schoen aan en voor hij het wist zat zijn sok vastgebrand aan zijn huid. ,,Het voelde alsof mijn voet aan het slapen was. Het tintelde helemaal. Ik heb meteen mijn schoen uitgedaan en ben in de sneeuw gaan staan”, zegt Finn.

Volledig scherm De 12-jarige Finn had twee maanden lang een rolstoel nodig nadat hij gewond was geraakt door kindervuurwerk. © Privécollectie

De jongen liep een derdegraads verbranding op, aan de onderkant van zijn voet. Twee maanden lang heeft hij in een rolstoel gezeten en moest hij zijn voet omhoog houden na een huidtransplantatie. Daardoor kon hij niet voetballen en niet met vriendjes afspreken. Pas deze week mocht hij zijn steunkous uitlaten waar hij al die maanden mee heeft moeten lopen. ,,Dat het zulke ernstige gevolgen zou hebben, had ik absoluut niet verwacht”, zegt Finn.

De voorbeelden laten volgens Martin Baartmans van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zien dat ‘kindervuurwerk’ lang niet zo onschuldig is als het klinkt. Jongeren denken dat ze met de grondbloemen, tolletjes en sterretjes kunnen spelen, maar lijken te vergeten dat het vuur is, waarmee het ernstig mis kan gaan.

De verwondingen zijn weliswaar meestal niet levensbedreigend, zoals wel kan gebeuren met het zwaardere legale of zelfs illegale vuurwerk, maar kinderen kunnen er wel nare littekens aan overhouden die ze hun hele leven bij zich dragen. ,,Vlammen maken heel snel diepe brandwonden. Probleem is vaak ook dat als het vuur in contact komt met kleding of schoenen het niet zomaar uit gaat.” Baartmans ziet niet alleen kinderen voorbij komen die zelf stunten met het vuurwerk, maar ook omstanders, bijvoorbeeld omdat het in hun capuchon schiet. Ook ogen krijgen het nogal eens te verduren. Baartmans raadt ouders aan om hun kinderen niet alleen met vuurwerk te laten spelen. ,,En laat ze een vuurwerkbril dragen.”

