Tientallen scholen slaan alarm: heftig geweld en toename wapens leerlingen

Onveiligheid

Oplossingen

Volgens de scholen moet er meer samenwerking komen tussen onderwijs, politie en zorg. Nu gebeurt het dat een school een paar dagen een leerling kwijt is. ,,We bellen dan natuurlijk gelijk met de ouders, maar krijgen die of niet te pakken of we horen niet wat er aan de hand is", zegt Van Leeuwen. Na enkele dagen komt zo’n leerling vanuit het niets terug op school en blijkt dat hij in de cel heeft gezeten. ,,We hadden laatst een jongen die met een mes op zak een straatroof had gepleegd. Die werd als een held op school ontvangen. Toen pas kregen we in de gaten wat er daadwerkelijk speelde.”