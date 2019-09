Tientallen verwaarloosde honden en puppy's aangetroffen in Maarheeze

OM stapt direct naar Hoge Raad om euthanasie-uit­spraak

15:14 Het Openbaar Ministerie stapt meteen naar de Hoge Raad om een uitspraak te krijgen in de euthanasiezaak van een voormalig verpleeghuisarts uit Den Haag. De arts had euthanasie toegepast op een zwaar dementerende en wilsonbekwame patiënte (74). De rechtbank had eerder deze maand de arts ontslagen van alle rechtsvervolging, omdat zij vond dat de arts zich had gehouden aan alle eisen van zorgvuldigheid die in de wet staan.