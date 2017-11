Tij keert voor kankerpatiënte dankzij winnend lottobiljet

2.000 kilo illegaal vuurwerk opgerold in woonwijk Hengelo

16:29 De politie heeft vanmiddag in een garagebox in een woonwijk in Hengelo ruim 2000 kg illegaal vuurwerk in beslag genomen. Ook werd een nepvuurwapen aangetroffen. Een 27-jarige Hengeloër is aangehouden, op dit moment wordt hij verhoord.