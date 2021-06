Tijd is Rocco’s grootste vijand, maar vader Addy vecht door: ‘Ik zorg dat dat medicijn er kómt’

Jubelstem­ming door daling in besmettin­gen: 'De verlossing is nabij’

7 juni Op straat is het weer ouderwets druk. De zon schijnt, de terrassen zitten vol. Nu het coronavirus steeds verder uit beeld raakt, verheugen we ons op de vakantie en het EK Voetbal. ,,Laten we in het najaar een nationale feestdag organiseren en met zijn allen weer lekker veel te dicht op elkaar staan.”