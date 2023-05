‘Tijd voor omvangrijk vwo-examen Latijn was echt aan de krappe kant’

Docent over...Bijna 186.000 leerlingen nemen momenteel deel aan de centrale schriftelijke examens. In deze rubriek beoordeelt telkens een leraar een eindexamen vmbo, havo of vwo. Ditmaal bespreekt docent Herman Hermans (74) van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden het vwo-examen Latijnse taal en cultuur.

,,Het was een behoorlijk omvangrijk examen, waarvoor de beschikbare tijd (drie uur) wellicht aan de krappe kant was”, constateert Hermans. ,,Zelfs voor een leerling die zich behoorlijk in Latijn heeft verdiept. Dus gemakkelijk was dit examen zeker niet. De hoeveelheid stof zorgde ervoor dat leerlingen tot de laatste seconde aandachtig aan het werk moesten.”

In totaal kregen leerlingen vier teksten met mythologische verhalen van de dichter Ovidius, die ze moesten uitleggen of vertalen. De rode draad: in de verhalen van deze dichter is er steeds een gedaanteverandering gaande, een god die zich vermomt. In één tekst werd het paleis van Fama, godin van het gerucht en de roddel en het nieuws, aangehaald en een vergelijking getrokken met ons huidige internet. ,,Dat is wel heel leuk, dat die mythe zo naar het nu is getrokken.”

Ook kregen leerlingen volgens docent Hermans ‘de eigenaardige vraag’ of Ovidius zich in een tekst als feministisch profileerde. ,,Dat is gek, omdat feminisme destijds totaal niet bestond en er een hele andere sociale structuur was. We proberen juist als classici dat soort vergelijkingen te vermijden. Je kunt hooguit vragen wat bijvoorbeeld de benadering van vrouwen betekende in die tijd en hoe we daar nu tegenover staan.”

Hermans vond in die context een verhaal over de zonnegod Sol die bij een meisje op bezoek gaat in de gedaante van haar moeder, ook interessant. ,,Hij zegt tegen haar ‘jij bevalt me wel’ en het meisje schrikt. Dan houdt de tekst in het examen op, terwijl de daadwerkelijke passage verder gaat met dat ze zwicht en zijn brute geweld ondergaat. Dat is dus een gemiste kans om wél over de rol van de vrouw in die tijd te praten!”

Het examen Latijnse taal en cultuur is in de loop der jaren zeker niet gemakkelijker geworden, stelt Hermans. ,,Ze toetsen veel verschillende kwaliteiten van leerlingen, en dat is goed. Af en toe ligt het wel erg op academisch niveau, maar alles passeert de revue. Het examen is absoluut representatief voor wat de leerlingen hebben geleerd.”

Volledig scherm Docent Herman Hermans (74) van het christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden. © Corné Sparidaens