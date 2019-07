‘Tijdens onze fietstochtjes vermoei ik mijn man regelmatig met inzichten over hoe je je relatie goed houdt’

,,Ik denk niet dat we gaan scheiden’’, zegt mijn man. Het is half zeven ’s ochtends; we zijn alweer drie kwartier wakker. De eerste poepluier is al verschoond. Ik probeer onze zoon een boterham te laten eten. Onze dochter heeft een bak speelgoed omgegooid. Mijn man werkt snel zijn ontbijt weg terwijl hij een blik op deze krant werpt. Een artikel over twaalf signalen dat je afstevent op een scheiding. Een goed moment om zo’n artikel in de krant te zetten, want het schijnt dat er twee keer per jaar een echtscheidingspiek is: na de feestdagen én na de zomervakantie. Al die stellen waarbij het al niet lekker liep, maar die na drie weken kamperen denken: ik wil dit niet meer. Avondenlang zwijgend voor de caravan. Helemaal uitgepraat en heimelijk verlangend naar die ene collega met wie je zo goed kunt praten.