TikTok-influencer rouwt om ex-vriendin (14) die omkomt bij gezinsdrama: ‘Zag haar als mijn zus’

Het gezinsdrama in Amsterdam waarbij gisteren een 52-jarige vader en zijn tienerdochter om het leven kwamen, treft veel Amsterdammers recht in het hart. Zo ook Chidiër Yaïr Jong, een jonge Surinaamse influencer die op Instagram en TikTok ruim 100.000 volgers heeft. Het doodgeschoten meisje is zijn ex-vriendin. ,,Ik zag haar als mijn zusje. Ik gaf zoveel om haar.”

Het gezinsdrama heeft vooral in Amsterdam-Oost, waar het meisje opgroeide, veel impact. In de Eerste Atjehstraat legden buurtbewoners en vrienden vanochtend bloemen en kaarsen voor de woning waarin de politie gisteren de lichamen vond van de vader en het meisje. De politie houdt ernstig rekening met het scenario dat de vader zijn dochter vermoordde en vervolgens zichzelf van het leven beroofde. Het gezin was bekend bij jeugdzorg. ,,Dit is een afschuwelijk drama”, stelt de Raad voor de Kinderbescherming. ,,Dit zagen we niet aankomen.”

Gevoelig meisje

Voor de onder jongeren populaire influencer Youngchidi (echte naam Chidiër Yaïr Jong) komt het nieuws eveneens als een volslagen verrassing. Het 14-jarig meisje betekende veel voor hem. ,,We kregen een relatie met heel veel ups en downs”, schrijft de jonge Amsterdammer (16) in een openhartig bericht op Instagram. De twee gingen uiteindelijk als vrienden verder. ,,Vanaf die dag zag ik haar als een zusje. Ik gaf zoveel om haar. En zij om mij. Als ze wat nodig had, was ik er altijd voor haar.”

De tiener zat boordevol levenslust en energie, schrijft de influencer. ,,Ze had altijd leuke verhalen. Ze vertelde me alles. Ze kon haar hart luchten bij mij en andersom.” Het meisje maakte met regelmaat haar opwachting in een van de vele video’s van Youngchidi, die op Tiktok honderdduizenden keren zijn bekeken. Youngchidi stelt dat zijn ex-vriendin een gevoelig meisje was. Ze werd verdrietig om de kleinste dingen. ,,Daar hield ik natuurlijk rekening mee. Ze werd natuurlijk ook ouder en ik merkte dat ze veranderde.”

Quote Ze had altijd leuke verhalen. Ze vertelde me alles. Ze kon haar hart luchten bij mij en andersom

Energiedrank

Uiteindelijk groeiden de twee uit elkaar. ,,We hebben elkaar af en toe nog gesproken. Nu is ze er niet meer en dat vind ik jammer. Ze was nog zo jong en had nog een toekomst voor zich.” Om haar een laatste eer te bewijzen maakte Youngchidi een compilatievideo van hun leukste momenten samen. Daaruit wordt duidelijk dat het meisje zelf ook van social media hield en graag buiten op straat was. De beelden zijn al ruim 35.000 keer bekeken.

Dat het meisje geliefd was, blijkt ook uit de hoeveelheid reacties die vandaag volgden op haar overlijden. Zo legden twee vrienden van 16 en 20 jaar oud vanochtend bloemen bij de woning. ,,Ik kom hier al zes jaar over de vloer”, zegt de 16-jarige tegen het Parool. ,,Iedereen kende haar, hier in de buurt, maar ze kwam ook in Noord en op IJburg.” Het meisje dronk graag energiedrink, verklaart hij het blikje dat ook voor de deur staat. De jongen steekt een joint op. ,,Ze was 14, maar leefde als iemand van 21.”

Quote Dit was niet de manier en zeker niet de oplossing, De pijn, het verdriet, het verlies en de leegte die jullie achterla­ten, is zo ontzettend groot

Introvert

Voor de deur vormen rode rozen en brandende kaarsen de initialen van het meisje. De buurt is geraakt door de dood van de vader en dochter; iedereen kende hen. De vader was een introverte, vriendelijke man, de dochter stond midden in het leven. Ze hield erg veel van haar vader, vertelt een vriendin. Voor de deur ligt een briefje aan vader en dochter. ‘Dit was niet de manier en zeker niet de oplossing’, staat erop. ‘De pijn, het verdriet, het verlies en de leegte die jullie achterlaten, is zo ontzettend groot. Soms heelt de tijd niet alle wonden, dus dit was niet de manier.’



De politie onderzoekt de toedracht van het gezinsdrama nog. De lichamen van de slachtoffers zijn nog niet vrijgegeven.

Voor hulp of vragen over zelfdoding kun je terecht bij de landelijke hulplijn ‘113 Zelfmoordpreventie’. Via de telefoon op 113 en 0800-0113 of chat op 113.nl.