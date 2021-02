Tim Coronel gelooft dat zijn sportschool weer open kan dankzij deze luchtreiniger

In het fitnesscentrum in Huizen zijn geen bankdrukkers, hardlopers en spinners te zien; wel mensen in witte jassen, die monsters nemen op de fitnessapparaten om te meten hoe effectief de luchtreinigers zijn. Coronel is zijn eigen experiment begonnen, nu hij al tweeënhalve maand dicht is en na de persconferentie van dinsdag nog geen licht aan het eind van de tunnel ziet. ,,Ik verwacht niet dat ik voor april open kan.’’