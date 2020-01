Tim houdt pleidooi tégen vuurwerkverbod: ‘Traditie wordt afgepakt door regelovertreders’

Tim van den Berg uit Woudenberg stuurde, namens meerdere vuurwerkliefhebbers een brief naar De Gelderlander waarin hij tegen een verbod pleit. ‘Een noodkreet’ zo noemt hij het zelf. ,,Ik vrees echt dat onze hobby en traditie wordt afgepakt door mensen die lak hebben aan alle regels.”



Van den Berg stelt dat het Nederlandse consumenten vuurwerk juist veilig is, mits het goed wordt gebruikt. Zelf is het afsteken echt een passie. ,,Ik ben er het hele jaar mee bezig. Met bestellen, demo’s bekijken van nieuw vuurwerk. Deze jaarwisseling heb ik een show voor de straat in elkaar gezet. Iedereen vond het geweldig. Ik had er 1500 euro in gestoken.”



Zijn brief zette hij voordat hij hem naar de krant stuurde eerst op een forum van vuurwerkliefhebbers. En daar kreeg hij veel steun.



,,Ik sluit mijn ogen niet voor wat er gebeurt. Ik snap de emotie echt. Die harde knallers die afgestoken worden als je voorbij komt met je hondje. Hulpverleners bestoken met vuurwerk kan natuurlijk helemaal niet. En zo’n gebeurtenis als in Arnhem is echt verschrikkelijk. Maar ik denk niet dat een verbod het antwoord is.”