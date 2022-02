Tip aan moeder blijkt onjuist: Rebecca Groenendijk nog steeds vermist

Even werd gedacht dat de acht jaar lang vermiste Rebecca Groenendijk een teken van leven gaf. Daar was moeder Anneke van Andel heilig van overtuigd. De tip bleek echter onjuiste informatie te bevatten. De politie heeft de familie hierover inmiddels ingelicht.

Volgens Anneke van Andel had haar dochter, de Heerjansdamse Rebecca Groenendijk, laten weten dat het goed met haar en haar man ging: ,,Ze wil graag haar eigen leventje met haar paarden en man leiden”, zo schreef Van Andel op de Facebookpagina Rebecca Groenendijk Vermist. Ook de politie was op de hoogte van deze tip, maar het coldcaseteam was gisterenavond niet meer bereikbaar voor nadere toelichting.

Familie geïnformeerd

,,Een paar weken geleden kwam de tip binnen bij het coldcaseteam. Hoewel we daar meteen mee aan de slag zijn gegaan, bleek al snel dat we geen nieuwe aanknopingspunten hebben voor dit onderzoek. Daar hebben we de familie zojuist ook over geïnformeerd”, laat een woordvoerder van de politie woensdag weten.

Groenendijk is dus nog steeds vermist en volgens de politie is er geen contact met haar geweest. Over de verdere inhoud van de tip kan de politie niet uitweiden. In de Facebookgroep Rebecca Groenendijk Vermist plaatst Van Andel woensdag dat dit een grote schok is voor de familie en naasten. Van Andel trekt zich voorlopig terug van Facebook en vraagt om familie en vrienden rust te gunnen. ,,Maar blijf vooral uitkijken naar Rebecca, ze wordt enorm gemist. Tips graag doorgeven aan de politie.”

Spoorloos

Groenendijk verdween spoorloos op 1 februari 2014, destijds was zij 33 jaar oud. Toen de partner van Van Andel na zijn werk thuiskwam, was zij nergens meer te bekennen. Van Andel is altijd blijven geloven dat haar dochter ergens moest zijn, levend en wel. De politie ging er uiteindelijk van uit dat Rebecca vermoedelijk zelfmoord gepleegd zou hebben. Reden daarvoor was een briefje, dat volgens Van Andel verkeerd geïnterpreteerd is. Haar dochter zou zich nooit van het leven beroven. ,,Dat had ze me zelf beloofd”, vertelde ze eerder aan AD De Dordtenaar.