Tipgever noemt naam mogelijke verdachte van drogeren en beroven 94-jarige

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er tot nu toe vijf tips binnengekomen over de bizarre beroving, waarbij de 94-jarige man bijna het leven liet. ,,We verwachten nog meer tips, ook omdat we vandaag lokaal en regionaal nog aandacht besteden aan de zaak’’, aldus de woordvoerder. ,,Er is een naam genoemd, maar daar moeten we nog verder onderzoek naar doen. We hopen dat mensen met tips blijven komen en de urgentie zien om deze zaak op te lossen.’’