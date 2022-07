Toch algemene inenting tegen apenpokken voor risicogroepen

‘In overleg met de uitvoerders wordt zo spoedig mogelijk begonnen met het vaccineren van een groep van ongeveer 2000 personen uit de hiv-PrEP-doelgroep in Amsterdam en parallel wordt de vaccinatie van de bredere doelgroep voorbereid’, aldus de brief.

Vooralsnog bestaat de groep besmette mensen in Nederland vooral uit mannen die wisselende seksuele contacten hebben gehad met andere mannen. Het RIVM meldde vanmiddag nog dat per vandaag in ons land bij 402 mensen apenpokken zijn vastgesteld.

Eerder alleen gerichte inenting

Begin vorige maand wilde het RIVM - in tegenstelling tot de Duitse tegenhanger - op dat moment nog geen algemene inenting van risicogroepen tegen apenpokken adviseren. Er wordt al wel een tijdje gericht gevaccineerd. Het gaat dan om mensen die nauw contact hebben gehad met besmette mensen, intiem of langer dan een bepaalde periode.

Het vaccin tegen pokken kan ook gebruikt worden voor apenpokken. Dit vaccin kan in de eerste dagen na mogelijke besmetting worden ingezet of als bescherming vooraf voor mensen met een grotere besmettingskans. Er is een geregistreerd middel tegen apenpokken voor opgenomen patiënten met ernstige klachten, maar dat is beperkt beschikbaar.

,,Nee, je kunt niet zelf de pokkenvaccinatie aanvragen”, zegt minister Kuipers (Volksgezondheid) vandaag in antwoord op Kamervragen. ,,Alleen mensen die een grote kans hebben om de ziekte te krijgen krijgen de vaccinatie aangeboden.’’ Tot nu toe was er geen sprake van zo’n aanbod, alleen bij individuen.

Verder constateert de bewindsman dat er bij de internationale uitbraak in één week tijd meer mensen besmet zijn dan de afgelopen decennia in Europa bij elkaar en dat het virus nu in veel verschillende landen tegelijkertijd opduikt. ,,Of het daarmee besmettelijker is, valt nog niet te zeggen. Dat moet uit bron- en contactonderzoek, verdere typering van het virus en overig onderzoek blijken.’’