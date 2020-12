Toch die harde lockdown, waar ging het mis? Over scholen, gedrag en seizoen: ‘Dit is onderschat’

Legale maar verwoesten­de drugs flakka en 3-mmc in opkomst: versla­vings­zorg slaat alarm

13 december De verslavingszorg in West-Brabant slaat alarm over de opmars van extreem verslavende designerdrugs, met name flakka en 3-mmc. Gebruikers zelf waarschuwen voor een nieuwe verslavingsgolf. Ze roepen om stevig overheidsingrijpen tegen deze (nog altijd) legaal verkrijgbare middelen, ook wel bekend als Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS).