Tóch examenfeest voor gedupeerde leerlingen VMBO Maastricht, maar niet van school

Het had wat voeten in de aarde: een feest organiseren voor vmbo’ers die naar eigen zeggen ‘he-le-maal klaar’ zijn met hun middelbare school. ,,Het hoofdstuk is afgesloten,” zei de één, “het was een emotionele rollercoaster” zei de ander. Ook Vanity Zonneveld (16) twijfelde. Zij wilde eerst zeker weten of ze geslaagd was. Dat hoorde ze pas een week geleden.

Vanity en de andere 352 leerlingen van VMBO Maastricht haalden in juni tegen wil en dank elke dag het journaal. Terwijl de tas in de vlaggenmast hing, en ze al taart achter de kiezen hadden, hoorden ze dat alle examens ongeldig waren verklaard. Er bleek van alles mis met de schoolexamens, de toetsen die je moet doen vóórdat je überhaupt mag meedoen aan het centraal schriftelijk examen in mei.

Er werden honderden hersteltoetsen gedaan in de lange, warme zomer waar feestvakanties naar Salou waren geboekt. Er kwam geen spetterende diploma-uitreiking, geen quasi lollig praatje van een mentor, noch een feest dat de school had beloofd. Pas deze week kregen ze een bioscoopbon met een excuusbrief; zes maanden na dato.

Knalfeest

Dat kan veel beter, vindt deze krant. Daarom komt er vanavond alsnog een knalfeest in een stampvol café in hartje Maastricht met een dj van Qmusic, gratis drank, bitterballen, een loterij met concertkaarten en autorijlessen, confettikanonnen en een fotohok. Zelfs Ali B – die het ontzettend sneu vindt voor de leerlingen – bood spontaan vrijkaartjes aan van een zijn rappers.

Examenleerling Vanity is erbij vanavond. Zij behoorde tot de laatste dertig leerlingen die deze week pas hoorden of ze geslaagd waren. Na het verlossende belletje ging ze direct op een drafje naar school, vertelt ze. ,,Ik dacht: straks wordt mijn diploma wéér afgepakt.’' Ze baalde dat het allemaal zo gewoontjes ging. ,,Ik moest aan de balie tekenen en mijn diploma meenemen.’'

Vanity heeft zich schuldig gevoeld. Alle ellende begon bij haar. Zij kreeg in juni het allereerste belletje van VMBO Maastricht, dat ze haar examens opnieuw moest doen. Door haar gezondheid – ‘ik heb maar één niertje en moet vaak naar het ziekenhuis’ – miste ze in haar laatste schooljaar een aantal toetsen, waardoor ze haar eindexamen eigenlijk nooit had mogen afleggen. ,,Ik ben met mijn ouders naar school gereden. We waren helemaal in de stress.”

Schuld

Twee dagen later hoorde ze dat de examens van de hele school ongeldig waren verklaard. Vanwege haar toetsresultaten werden de examens van de hele school onder de loep genomen. ,,Mijn klasgenoten zeiden dat het mijn schuld was. Dat vond ik echt heel vervelend.”

Ondanks het uitblijven van haar diploma startte Vanity na de zomer met de opleiding verkoper niveau 2. ,,Ik heb al die tijd zonder boeken gezeten, want die durfde ik niet te kopen. Als ik mijn diploma niet voor 31 december had, moest ik met de opleiding stoppen. Dat was echt een kutgevoel. Ik loop nu al weer achter.” De boeken zijn inmiddels besteld.

Excuusbrief

Er kwam ook iets anders met de post deze week. Alle leerlingen kregen een excuusbrief van de school. Van het beloofde feestje zagen ze toch af, schreef het bestuur, want na een peiling onder leerlingen en ouders bleek daar geen behoefte aan. Het alternatief werd een bioscoopbon. Het leverde schampere reacties op van leerlingen. ,,Had ons minstens even de hand geschud,” zeggen zij. De boosheid richt zich vooral op school. Niemand neemt Vanity nog iets kwalijk.

Voor haar komt het feestje precies op het goede moment. ,,Ik heb mijn diploma pas een week op zak. Voor mij is het écht een examenfeest.”

