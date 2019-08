Toch weer onderzoek naar doodsoorzaak Dascha (16)

Er komt een tweede forensisch onderzoek naar de doodsoorzaak van Dascha Graafsma, het 16-jarige meisje dat in 2015 om het leven kwam toen zij tussen Hilversum en Hollandsche Rading onder een trein terechtkwam.

Het Openbaar Ministerie in Utrecht heeft dat besloten naar aanleiding van een particulier onderzoek naar haar dood. Het strafrechtelijk onderzoek wordt echter niet heropend, omdat er volgens het OM nog altijd geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een misdrijf of betrokkenheid van anderen bij de aanrijding.

In april overhandigden nabestaanden van Dascha een rapport van een particulier onderzoeksteam aan de politie. Het OM zegde toe dat te zullen bestuderen.

Avondje stappen

Het meisje uit Hollandsche Rading verongelukte nadat ze enkele uren vermist was na een avondje stappen met vriendinnen. Het OM constateerde eerder dat het meisje vermoedelijk zelfmoord heeft gepleegd. De familie gelooft dat niet. ‘Mijn dochter staat vrolijk in het leven en had geen enkele reden zichzelf van het leven te beroven’, schreef haar vader destijds op Facebook.

Volgens het OM is er terecht op een aantal onvolkomenheden gewezen, maar veranderde dat niets aan de eindconclusie. Het OM zegt ook excuses te hebben gemaakt aan de nabestaanden voor communicatie waarin te stellig is gemeld dat het waarschijnlijk zelfdoding was.

Het dossier, met daarin camerabeelden, werd door het OM niet vrijgegeven. Na een dagenlange prostestactie van Dascha’s vader mocht hij ‘voor de rouwverwerking’ het dossier inzien.

Bekenden van Graafsma, verenigd in het Team Dascha Onderzoek, deden eigen speurwerk naar het overlijden van het meisje. De familie van Dascha heeft 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die uitsluitsel kan geven over de manier waarop het meisje overleed.