Toen er stront aan de knikker was, bleken de Turken helemaal niet zo homogeen

Bloemen, briefjes en kaarsen om doodgescho­ten Rishi (37) te gedenken: ‘Verschrik­ke­lijk voor zijn familie’

Een lantaarn. Kaartjes. Bloemen. Veel witte rozen. Op de plek waar Houtenaar Rishi Rampadarath (37) donderdagmorgen in alle vroegte in koelen bloede werd doodgeschoten, groeit het aantal steunbetuigingen met het uur. Het is de manier van Houten om medeleven te tonen.