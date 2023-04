Toen haar zoon werd gearresteerd, kwam het etiket: ‘Alleenstaande moeder, daar heb je er weer een’

advocaten reageren Strafrech­te­lij­ke chaos dreigt na arrestatie Inez Weski: 'Ik denk dat zij handdoek in de ring gooit’

Er dreigt, met de finish in zicht, een nieuwe strafrechtelijke chaos te ontstaan rond het omvangrijke liquidatieproces Marengo. De verdediging van hoofdverdachte Ridouan Taghi staat met de aanhouding van zijn advocaat Inez Weski op losse schroeven, zeggen diverse advocaten. ,,Geen enkele advocaat wil in dit brandende huis zitten. Dit is een horrorscenario voor onze rechtsstaat.”