Toespraak Macron in Den Haag verstoord door actievoerders, drie mensen afgevoerd

Met videoDe toespraak die de Franse president Macron dinsdagmiddag hield in Den Haag, is verstoord door actievoerders. Mensen riepen hem onder meer toe dat hij ‘hypocriet’ is en er werd een spandoek uitgerold. Drie mensen zijn afgevoerd.

De speech in het Engels begon met enige vertraging, maar werd al snel onderbroken door een aantal actievoerders die vanaf het eerste balkon een spandoek ontrolde waarop Macron hypocrisie werd verweten. ,,Sorry dat ik u onderbreek, meneer de president”, klonk het. De man kreeg bijval van twee vrouwen ergens anders in het publiek. Macron luisterde naar hen en probeerde met een antwoord te komen, maar de demonstranten schreeuwden door hem heen.

De actievoerders richtten zich vooral op het Franse pensioenbeleid. Macron drukte onlangs buiten het parlement een decreet door die bepaalt dat Fransen op het 64ste met pensioen mogen, in plaats van hun 62ste.

Er klonken Franstalige kreten die te maken hadden met de protesten in Frankrijk over de nieuwe pensioenwet, maar ook over het klimaat. Na ongeveer een halve minuut werden de drie actievoerders verwijderd uit de concertzaal van Amare. Een van de vrouwen verzette zich en ging luid schreeuwend de zaal uit. Macron wachtte geduldig af en hervatte zijn toespraak snel weer. Hij voegde toe dat mensen zegje kunnen doen en legde het verschil uit tussen een dictatuur en een democratie. ,,Een democratie is precies een plek waar je kunt demonstreren en dit soort interventie kunt zien”, benadrukte hij.

Ook inhoudelijk ging hij in op de demonstranten. ,,Als ik het vergelijk met andere Europese landen, zouden de Fransen minder boos op mij moeten zijn”, verzuchtte hij. ,,Omdat in uw land de pensioengerechtigde leeftijd veel hoger is, en in veel landen in Europa veel hoger dan 64", drong hij aan.

Aanhouding

De politie laat weten dat er een man is aangehouden voor ‘mogelijke wanordelijkheden en het overtreden van de APV door het gebruik van alcohol’. De man is door beveiligers van Amare het gebouw uitgezet en buiten aangehouden door de politie. Hij is meegenomen naar het bureau. De politie kon niet met zekerheid zeggen of het gaat om een van de betogers die de lezing verstoord had.

Macron is in Nederland voor een staatsbezoek. Hij hield in het theater in Den Haag een toespraak over de toekomst van Europa. Publiek werd vooraf gecontroleerd. Alle toeschouwers en hun tassen moesten van tevoren door beveiligingspoortjes.

