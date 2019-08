Toeval of verraad? Bij de Anne Frank Stichting komen nog altijd anonieme briefjes binnen

Dat vrijdagochtend 4 augustus 1944, het begin van een stralende zomerdag in Amsterdam, de zon gewoon scheen is een beeld dat even surrealistisch als onverdraaglijk is.



Wie aan de Tweede Wereldoorlog en aan de bezetting van Nederland denkt, denkt in zwart-wit. Aan asgrijze wolken en motregen. Aan voortdurende angst, ontreddering en gebrek. Aan uitgestorven straten met de echo’s van stampende Duitse laarzen. Aan vervolging, verzet en represailles.