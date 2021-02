Toezichthouder: Advocaten kantoor Ficq & Partners lekten geen informatie aan Taghi

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft bekend gemaakt dat uit onderzoek is gebleken dat de advocaten van het kantoor Ficq & Partners Advocaten geen informatie hebben gelekt aan de organisatie van Ridouan Taghi. Het OM maakte deze verdachtmakingen in augustus vorig jaar bekend in een berucht proces-verbaal.

Het Openbaar Ministerie voegde in augustus 2020 een document toe aan het dossier rond liquidatieproces Marengo. In dit document onderzoeken politie en justitie beweringen die door kroongetuige Nabil B. zijn gedaan over de rol van advocaten in het zogeheten Koper-onderzoek. Dat draait om een wapenvondst die de politie in 2015 deed in Nieuwegein. Volgens de kroongetuige waren deze wapens (de grootste wapenvondst ooit in Nederland) eigendom van Ridouan Taghi en werden de verdachten in die zaak door Taghi aangestuurd.

‘Niet is gebleken dat advocaten verwijtbaar handelen’

Ook zou Taghi voortdurend geheime informatie uit het politieonderzoek doorgespeeld krijgen van advocaten. De officier van justitie zei dat uit onderzoek bleek dat ‘via deze door Taghi geregelde en betaalde advocaten informatie uit het 26Koper dossier is gedeeld met de organisatie van Taghi, nog tijdens de beperkingen’. Dat laatste is cruciaal, want tijdens de zogeheten beperkingen mogen verdachten alleen contact hebben met hun advocaten. Uit onderschepte chatberichten die justitie heeft gekraakt blijkt dat Taghi de beschikking had over onderzoeksinformatie in een periode dat deze beperkingen nog op het onderzoek zaten. Advocaten Leon van Kleef en Christian Flokstra werden door het OM in dit document genoemd, net als Nico Meijering.

Deken Evert Jan Henrichs concludeert nu, na maanden van onderzoek, dat er van lekken geen sprake is. ,,Niet is gebleken dat de betrokken advocaten tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld.” In het document trok het OM ook de conclusie dat de advocaten contanten aannamen. ,,Uitgebreid administratief en financieel onderzoek naar onder meer contante betalingen heeft aan-getoond dat ook die berichten feitelijk niet juist zijn,” schrijft de deken. Het kantoor heeft aangegeven volledig te stoppen met het aannemen van contanten, en de deken heeft een breder onderzoek naar het aannemen van contante geldbedragen binnen de advocatuur aangekondigd.

Meerdere verdachten bijstaan

Volgens de deken doet het Amsterdamse kantoor er bovendien goed aan om niet meer meerdere verdachten in één strafzaak bij te staan. Dit om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Volgens de deken heeft het kantoor daarom de schijn tegen. ,,Het is verstandig om die schijn in de toekomst te voorkomen,” stelt de deken. De advocaten hebben in gesprekken met de deken aangegeven het hiermee eens te zijn. Het kantoor wil geen verder commentaar geven.

Ook geen bewijs in zaak-Kasem

Vorige week donderdag maakte Henrichs al bekend dat ook het langdurende onderzoek naar advocaat Khalid Kasem niet heeft geleid tot verdere stappen. Hoewel hij vaststelde dat er redenen waren te denken dat Kasem het lek aan de organisatie van Taghi zou kunnen zijn, vond hij geen verdere aanknopingspunten. Die reageerde opgelucht op de uitkomsten van het onderzoek. ,,Aan een nare periode is nu een eind gekomen. Ik heb zelf om dit onderzoek gevraagd omdat ik wist dat mij niets te verwijten valt en ik van elke blaam gezuiverd wilde worden. Ik hoop dit nu achter mij te laten.”

OM in lastig parket

Nu de toezichthouder op de advocatuur twee langdurige onderzoeken heeft afgerond, en in beide de conclusie trekt dat er geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen kan worden vastgesteld, kan er ook kritisch gekeken worden naar de rol van het OM. Nadat eerder al de Amsterdamse rechtbank afstand nam van het gewraakte proces-verbaal (de rechtbank vond het onnodig om namen van advocaten te noemen) neemt nu ook de toezichthouder afstand. Het roept de vraag op waarom het OM meende de verdenkingen die het had te vereeuwigen in een document zonder deze zelf goed uit te zoeken. Bovendien zijn de verhoudingen tussen OM en advocatuur extra op scherp gezet.