Toiletjuf Marin verheft bloederige tampons en maandverbandjes tot kunst

Breekwerk: wat verstopte Bredase witwasver­dach­te tussen de muren?

24 november De politie is opnieuw een pand van de Bredase witwasverdachte Mirza G. binnengevallen. Naar verluidt is met apparatuur tussen de muren gezocht, mogelijk naar geld. Het onderzoek is gedaan op verzoek van justitie in België.