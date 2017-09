Toiletprofessor Johan: Wie nodig moet, is beste af in Nieuw-Zeeland

Molenbroek, die op de TU Delft de vakgroep Industrieel Ontwerpen onder zich heeft, is gefascineerd door (openbare) toiletten sinds hij er jaren geleden beroepsmatig mee te maken kreeg. Wereldwijd staat hij bekend als de toiletprofessor, vanaf de hele planeet vuren onderzoekers hun sanitaire vraagstukken op hem af. Hij is een graag geziene gast op de congressen van de World Toilet Organisation. Gegrinnik: ,,Een paar jaar geleden hielden we ons congres in Peking. Op die locatie waren de toiletten werkelijk met tandenborstels gepoetst, zo schoon. Maar als we de congresruimte verlieten en het eerste openbare toilet betraden, zagen we allemaal mannen in de goot poepen.’’



Het laat hem niet los, het onderwerp. Momenteel is hij op vakantie in Griekenland, op Lefkas. ,,En ook tijdens zo’n vakantie ben ik bezig met het sanitair. Hier valt me op dat je bij cafés en restaurants geen consumptie hoeft te gebruiken als je van het toilet gebruik wilt maken. Maar ook dat overal nadrukkelijk wordt aangegeven dat je het wc-papier hier niet door mag spoelen, omdat de riolen te smal zijn. We maken momenteel een rondreis langs allemaal plekken waarover ik vroeger wel geleerd heb bij geschiedenis, maar die ik ook weer vergeten ben. En dan verbaast het me dat bij de oude Grieken, honderden jaren voor het begin van onze jaartelling, er wel een beschaving was met het spoelen van de toiletten bij de badhuizen. Maar in de middeleeuwen deed iedereen z’n behoefte op straat, alsof ze alle beschaving vergeten waren.’’