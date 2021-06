Tolken vond ik meestal vreselijk, mijn ouders vertelden of vroegen bizarre dingen

Elif moest als kind tolken bij psycholoog voor moeder: ‘Dokters namen voor lief dat ik het woord deed’

2 mei Van jongs af aan moest Elif (33) met haar Turkse ouders mee naar de dokter om voor hen te tolken. Achteraf vindt ze dat maar raar. Ze is niet de enige, het blijkt een onbekend en onderschat probleem. ,,Ik was nog maar een kind, begreep soms niets van wat werd gezegd en was vreselijk bang om fouten te maken. Daar heb ik nu nog last van.”