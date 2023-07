Tom (32) is ongeneeslijk ziek en wil nog één keer Bløf zien: ‘Sinds ik kanker heb raken hun teksten me nog meer’

Tom van Beusekom is ongeneeslijk ziek. Maar een bucketlist heeft de 32-jarige Bredevoorter niet. Alhoewel? Een optreden van zijn lievelingsband BLØF in praktisch zijn achtertuin? Dát kan hij niet aan zich voorbij laten gaan. Eén probleem: de Zeeuwen spelen op de Zwarte Cross en daar is geen ticket meer voor te krijgen.