Tonen van spotprenten leidt tot meer spanningen op middelbare scholen

Een docent maatschappijleer van het Ds. Pierson College in Den Bosch liet tijdens zijn les een cartoon uit 2006 zien, waarin de profeet Mohammed zou worden beledigd. Tijdens de les legde de leraar uit hoe de democratische rechtsstaat onder druk komt te staan wanneer bepaalde grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, van religie en van betoging met elkaar botsen, zo meldt de school in een brief.

Maar die uitleg verdween toen beelden van de les op sociale media belandden. De foto's schoten in het verkeerde keelgat van een aantal leerlingen en ouders. ‘Buitenstaanders hebben zich een oordeel gevormd over deze lessituatie, wat geleid heeft tot diverse reacties en emoties', schrijft de school.

Met een tweede aangifte van bedreiging door een middelbare school krijgt de herdenking van de onthoofde Franse docent Samuel Paty ook een staartje in Nederland. Eerder kwam een docent van het Rotterdamse Emmauscollege vanwege bedreigingen thuis te zitten. In zijn lokaal hing al jaren een spotprent van politiek tekenaar Joep Bertrams; van een jihadist met een groot mes in de hand. Nooit eerder kwamen daarover klachten, maar deze week plaatste een leerling een foto ervan op sociale media.

Volledig scherm © Joep Bertrams

Mohammed-cartoons

De scholen staan deze week stil bij de moord op Paty. Hij liet Mohammed-cartoons zien tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting. Daarop volgden dreigementen, werd een fatwa over hem uitgesproken en wist een 18-jarige Tsjetsjeen hem op straat te vermoorden. Het ministerie van Onderwijs vroeg Nederlandse scholen om in de lessen aandacht te besteden aan het incident en de vrijheid van meningsuiting te bespreken.

Dat leidde deze week tot diverse ‘heftige situaties’, waarvan er dus twee in een aangifte resulteerden. ,,Kinderen leren door te oefenen. Dat gebeurt niet altijd op manieren die mooi zijn. Het fatsoen lijkt soms bijna weg; het eindigt in scheldpartijen of complottheorieën”, constateert Klaas Hiemstra, directeur van de Stichting School en Veiligheid (SSV).

Quote Die kinderen moeten erop worden gewezen dat ze bepaalde dingen niet kunnen maken. Ze mogen van alles vinden, maar ze kunnen niet alles roepen, want dat heeft consequen­ties Klaas Hiemstra, Stichting School en Veiligheid

De stichting staat de scholen bij die met bedreigingen te maken hebben. Wat er precies op die scholen gebeurt, wil hij niet zeggen, maar ze zitten zeker aan tafel met de betrokken leerlingen. Hiemstra: ,,Die kinderen moeten erop worden gewezen dat ze bepaalde dingen niet kunnen maken. Ze mogen van alles vinden, maar ze kunnen niet alles roepen, want dat heeft consequenties.”

Verhit onderwerp

Voor leraren is het belangrijk dat ze tijdens een les over zo'n verhit onderwerp vooral vragen stellen, zonder dat ze zelf een eigen uitleg neerleggen. ,,Waarom denken die leerlingen zo? Laat ze daarover nadenken. En als ze rare dingen roepen, is het de kunst om niet uit je rol te stappen, maar te blijven vragen. Misschien komen de antwoorden wel vanuit de klas.” Al snapt Hiemstra hoe lastig dat is. ,,Die kinderen hebben soms zulke foute voorbeelden vanuit de samenleving. En dat moet je als docent weer zien recht te breien. Ga er maar aan staan.”

Quote Die kinderen hebben soms zulke foute voorbeel­den vanuit de samenle­ving. En dat moet je als docent weer zien recht te breien. Ga er maar aan staan Klaas Hiemstra, Stichting School en Veiligheid

Er zijn middelbare scholen die de discussie even laten rusten en docenten de opdracht geven er vooral niet over te beginnen, weet de vakorganisatie van geschiedenisdocenten VGN. ,,Het is natuurlijk zeer ernstig dat er bedreigingen zijn. Dat is schokkend en komt heel dichtbij. We krijgen niet de garantie dat wat er in Frankrijk is gebeurd ons niet zal overkomen", verklaart voorzitter Ton van der Schans.

Volledig scherm De Franse docent Samuel Paty werd vermoord nadat hij in zijn klas spotprenten toonde tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting. © Reuters

Toch zijn de meeste geschiedenisleraren vastberaden om gewoon hun lessen te draaien. ,,Er zijn erbij die zeggen: ik laat de spotprenten juist zien om het gesprek te kunnen voeren. Anderen willen dat niet, omdat ze de veiligheid van hun islamitische leerlingen willen garanderen. Het hangt helemaal af van de context binnen de school”, zegt Van der Schans.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Relatie met leerlingen

Voor Marcel Mooijman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) staat als een paal boven water dat leraren moeten werken aan hun relatie met leerlingen. ,,Als je elkaar goed kent, kan ik me niet voorstellen dat een leerling zijn of haar docent bedreigt.” Ook moet de onbekendheid rondom bijvoorbeeld de rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, grondrechten worden weggenomen. ,,Dat doe je niet in een lesje. Daar gaan weken overheen. Pas als je die kennis hebt overgedragen, kan je de leerlingen vraagstukken zoals een spotprent voorleggen. Je moet mensen de kans geven om hun vooroordelen in te ruilen voor iets beters", verklaart Mooijman.

Op Franse scholen werd eerder deze week de moord op leraar Samuel Paty herdacht: