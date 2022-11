‘Tonnen contant geld gevonden bij woninginval Frits van Eerd’

In september werd al bekend dat grote geldbedragen waren aangetroffen tijdens het onderzoek. Toen was nog niet bekend om hoeveel cash het ging en waar Fiod en OM het geld vonden. Nu blijkt dat een groot deel van het geld gevonden is in de woning van Van Eerd, meldt het FD. Het geld wordt gezien als een belangrijke aanwijzing voor witwassen. Waarom Van Eerd tonnen aan contant geld in zijn woning had, is onbekend. Zijn advocaat wilde niet reageren.

Op meerdere plekken in Nederland werden in september in het kader van de zaak doorzoekingen gedaan in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de fiscale opsporingsdienst Fiod en het OM. Onder meer de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther werd daarbij doorzocht.

De 58-jarige hoofdverdachte Theo E. uit Aa en Hunze (Drenthe) wordt verdacht betrokken te zijn bij diverse constructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dit gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport, aldus het OM. Er zijn volgens justitie ‘grote bedragen aan contant geld in beslag genomen’.

Theo E., een voormalig coureur en bekend figuur in de motorsport, wordt gezien als spin in het web. Hij heeft meerdere (auto)bedrijven op zijn naam staan. Het OM laat weten dat deze bv’s ‘op dit moment’ ook verdacht zijn.

Bij de villa van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther werd in september een inval gedaan door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod):