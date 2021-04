Tonnen schade na avondklokrellen in Rotterdam, maar kosten verhalen op daders lukt amper

VIDEO Van Ark: dilemma over hoe hoog de zorgbonus wordt én wie 'm krijgt

15 april Het is ‘een dilemma’ hoe hoog de zorgbonus wordt en wie hem moet ontvangen, schrijft demissionair minister Tamara van Ark van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer. Zorgvakbond NU’91 noemt het ook erg ongepast dat Van Ark nu met deze discussie komt. ,,Mensen weten niet hoe ze al dat werk moeten verzetten. En deze discussie werkt niet echt motiverend.”