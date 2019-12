Topadvocaat Flokstra over moord op Wiersum: Dit kan het niet waard zijn

Het is woensdag 18 september en Christian Flokstra (38) rijdt met zijn dochtertje op de achterbank in de richting van Amstelveen, op weg naar school. Op de snelweg zien ze een politiebus rijden. Die is van de forensische opsporing, beseft hij, en wordt alleen ingezet bij grote incidenten. Wat zou er gebeurd zijn?



Op school hoort hij het. Eerst een nieuwsbericht op zijn telefoon: een schietpartij in Amsterdam-Buitenveldert, de buurt waar hij is opgegroeid. Even later belt een misdaadjournalist hem op. Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B., is dood. Vermoord.