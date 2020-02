‘Topadvocaat zet kroongetuige onder druk’

Rechtbank vraagt EU-hof om advies na twijfels over 'sjoemelsi­ga­ret'

De rechtbank in Rotterdam heeft het Europese Hof van Justitie gevraagd om een oordeel te vellen over de meetmethode rond de zogenoemde sjoemelsigaret. De rechters hebben 'ernstige twijfel' of de manier waarop het teer-, nicotine- en koolmonoxidegehalte wordt gemeten, wel overeenkomt met wat een roker daadwerkelijk aan stoffen binnenkrijgt.