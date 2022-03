Topman ASN: Te veel ‘administratieve rompslomp’ bij grote wind- en zonneprojecten

Eind februari onderstreepte het IPCC nogmaals wat de gevolgen zouden kunnen zijn als de wereld niets of te weinig doet tegen klimaatverandering. Dan gaat het bijvoorbeeld om een zeespiegelstijging die het voorbestaan van Europese kustplaatsen in gevaar zou brengen. Door de Russische inval van Oekraïne is er daarnaast een breed besef ontstaan dat West-Europa zo snel mogelijk af moet van de afhankelijkheid van olie en gas uit Rusland.

Meer animo

Of deze groei ASN ook betere financiële resultaten heeft opgeleverd, kan Koornneef niet aangeven. Daarvoor verwijst hij naar de jaarcijfers van het moederbedrijf van ASN. De Volksbank heeft vorig jaar minder winst gemaakt, zo werd eerder al bekend. Het financiële concern had veel last van de aanhoudende lage rente. Sinds de nationalisatie van het oude SNS Reaal in 2013 is de Volksbank in handen van de Staat. Volgens het ministerie van Financiën is de Volksbank er nog niet klaar voor om op eigen benen te staan.