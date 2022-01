Topman vuurwerkbranche strijdt tegen illegale knallers: sla eens met je vuist op tafel

Lostrekken Ever Given leverde Boskalis roem maar geen poen op: ‘Hebben nog geen cent ontvangen’

Hoeveel geld kreeg Boskalis voor het lostrekken van de Ever Given in het Suezkanaal? Het zou een mooie vraag zijn voor de eindejaarsquiz van 2021. Het antwoord: nog geen euro... ,,We hebben zelfs nooit een contract ondertekend’’, zegt ceo Peter Berdowski tijdens een terugblik.

