Tot eind mei zomers weer dankzij 'Sven'

Toegegeven, vandaag is het nog even doorbijten. Het is een grijze dag, waarop de wolkenvelden overheersen. Soms breekt de zon door, maar dat zal vooral in het zuidoosten en oosten van het land gebeuren. Daar kan de temperatuur dan ook maximaal 16 tot 19 graden worden.



Maar vanaf morgen is het feest. Op eerste pinksterdag is het ronduit zonnig en het blijft zo goed als droog. Het wordt zo'n 22 tot 25 graden. En dat geldt ook voor de tweede pinksterdag op maandag. Op beide dagen geldt wel dat in het tweede deel van de dag sprake kan zijn van een regen- of onweersbui in het zuiden van het land.