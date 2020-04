Tot het weekend volop lenteweer, Pasen wordt frisser

Volop lenteweer deze week. In het binnenland liggen de temperaturen rond de 20 graden, in het zuidoosten zelfs nog iets hoger. Het zou zomaar kunnen dat vandaag de eerste officiële warme dag van het jaar wordt. Daarvoor moet in De Bilt minstens 20,0 graden worden gemeten.

De warme temperaturen houden aan tot en met vrijdag, ziet meteoroloog Lennert Eijke van Weerplaza. ,,Vanaf woensdag kunnen we gerust spreken van warme dagen. Het is nog een beetje de vraag of vandaag al de eerste landelijke warme dag van 2020 zal zijn.” Voor een officiële warme dag moet de grens van 20 graden in De Bilt worden bereikt.

Lees ook Warmste 5 april ooit gemeten, eerste warme dag van het jaar is een feit Lees meer

Gisteren was dat nog niet het geval. Wel werd er toen al een dagrecord gebroken: het was de warmste 5 april ooit. Eijke denkt niet dat er deze week nog landelijke dagrecords worden gebroken. ,,Die records staan vrij scherp. Dan zou het kwik woensdag de 23,4 graden in De Bilt moeten passeren.”

Einde aan koude nachten

Deze tweede week van april zal vooral opvallen dat het 's nachts een stuk minder fris is. ,,Vorige week kregen we nog te maken met strenge vorst”, vertelt Eijke. ,,Die vrieskou was vrij uniek voor de tijd van het jaar. Fruittelers moesten hun gewassen besproeien, zodat het vormende ijslaagje de knoppen van fruitbomen zou beschermen.”

De weerman meldt dat de temperaturen nu 's nachts ruimschoots boven nul blijven. ,,Vannacht kan er lokaal in het land mist of nevel ontstaan. Die mist kan morgenochtend lokaal nog steeds het geval zijn. Maar morgenmiddag verwacht ik zonnig en droog weer.”

Paasweekend zachter dan gewoonlijk

Richting het paasweekend zal een kleine weersomslag ontstaan. Zaterdag zijn de temperaturen nog zacht, maar daarna komt er langzaam afkoeling aan. ,,Het lijkt erop”, zegt de meteoroloog met een slag om de arm ,,dat het dat weekend een stuk frisser wordt.” Maar het is nog te vroeg om precies te zijn.

De gemiddelde temperatuur in Nederland tijdens Pasen ligt rond de 12 graden. Aankomende paasdagen zullen de temperaturen waarschijnlijk rond de 15 graden liggen. Tweede paasdag kan het positiever, of juist koeler uitpakken. ,,Hoe dan ook gaat het met Pasen kouder zijn dan komende dagen.”