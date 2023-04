Tot in de middag geen treinen tussen Zwolle en Deventer

Storm van kritiek op Down the Rabbit Hole: 360 euro extra voor exclusief eten, voorrang in de rij en luxe wc's

Festival Down The Rabbit Hole biedt vanaf vandaag een ‘Rabbit Royale’ pakket aan. Voor 360 euro bovenop het festivalticket krijgen bezoekers allerlei exclusieve extra’s tijdens het festivalweekend. De reacties zijn niet mals: ‘een klassensysteem voor de wc’s is echt precies wat dit festival nodig had’.