Totaalaantal slachtoffers van ‘meisjesafperser’ Gianni de W. staat nu op 171, van één meisje meer dan 100.000 beelden

‘Zou goed zijn als verdachte eens wel komt’

Gianni de W. zelf durft opnieuw niet aanwezig te zijn in de rechtbank in Breda, ‘vanwege alle aandacht voor de zaak’. Hij is in zijn cel gebleven. Wel aanwezig zijn zo'n acht slachtoffers onder wie het meisje dat als eerste aangifte deed. De rechter zegt dat ‘het wel eens goed is als de verdachte de media-aandacht een keer ondergaat’. ,,Anders laten we hem halen.”