Tramschutter Gökmen Tanis opnieuw voor de rechter: stak bewaarder in gezicht én smeet met hete olie

Verbazing om rapport Onderwijs­in­spec­tie: niet de leraren maar de omstandig­he­den moeten beter

Het steekt onderwijzers dat er nauwelijks landelijk zicht is op de beheersing van basisvaardigheden in het primair onderwijs. Toch komt de Onderwijsinspectie vandaag met het advies om de kennis en kunde van leraren te vergroten. ,,Het échte probleem is het tekort aan leerkrachten.”

14 april