Tranen bij patiënten en verpleegkundigen van MC Slotervaart

VIDEOEen paar uur voor de sluiting van Medisch Centrum Slotervaart in Amsterdam vloeien er tranen. Bij patiënten, verpleegkundigen en in de koffiebar.

,,Nou dokter, tot…” Aicha Ait El Hadj (43) kan haar zin niet afmaken. Voor haar neus staat anesthesist Hans Visscher, die vroeg in de ochtend zijn afscheidsronde door het ziekenhuis maakt en nu is gestopt bij het koffiebarretje waar Aicha al 25 jaar achter de kassa staat. De tranen schieten in haar ogen. ,,Dit doet zo’n pijn in mijn hart. Ik had me voorgenomen niet te huilen, maar ik kan het niet stoppen.”

Ze heeft geen loon gehad, maar kwam vanmorgen toch naar haar werk. Niet voor haar werkgever, benadrukt ze, maar voor al die collega’s en patiënten die ze nog een laatste maal van bakkie troost kan voorzien. ,,Na 25 jaar is dat familie geworden.” De rolluiken gaan omhoog, de klanten kunnen binnenkomen. De trossen hartjesballonnen met teksten als ‘falling in love’ deinen treurig heen en weer.

Quote Een werknemer poetst rond negen uur het gehandicap­ten­toi­let, maar voor wie?

Anesthesist Visscher trekt zijn doktersjas aan, eentje met een regenboogvlag op de schouders en borst, en vervolgt met een zwaar gevoel zijn afscheidsronde. ,,Ik wil vandaag iets opvallends aan”, zegt hij. Vannacht heeft hij drie uur geslapen en stond hij middenin de nacht op om een pan stoofvlees te maken. ,,Ik moest iets doen.” Voor hem is het financiële drama minder groot, vertelt hij. Hij is 64 en zit tegen zijn pensioen aan. ,,Ik red het wel. Maar het gevoel van je baan verliezen, op deze manier, is heel naar.”

Volledig scherm Hans Visscher maakt zijn laatste ronde in het Slotervaart Ziekenhuis © Hanneke van Houwelingen

Er druppelen steeds meer collega’s binnen. Ook stagiaires (hbo-v) die geen flauw idee hebben wat ze moeten doen vandaag. Er worden lege containers naar het lab gebracht. In de apotheek zijn de schappen al half leeg. En een werknemer poetst rond 9 uur het gehandicaptentoilet, maar voor wie?

Volledig scherm Links Aicha Ait El Hadj, 25 jaar werkzaam in koffiewinkel. Rechts Meri de Bruin, 12 jaar werkzaam: ,,Het is alsof ik in een grote ballon zit die elk moment kapot kan springen.” © Hanneke van Houwelingen

Quote Ze vragen: ‘Dokter, waar u straks naar toe gaat, wil ik graag mee.’ Maar ik weet zelf niet eens waar dat is. Oncologisch chirurg Eric van Dulken

‘Het redden waard’

Er is een groot vel tegen de ruit geplakt, tegenover de koffiebar met de tekst ‘MC Slotervaart is het redden waard’. Buiten hangt de tekst ‘RIP’ aan de gevel. Woorden naar het hart van Inge Roele (69). Zij is al 35 jaar patiënt hier. ,,Voor mijn hart, zware diabetes, mijn ogen, mijn voeten. Ik ben hier altijd fantastisch geholpen. Oh, schat, ik ga weer huilen hoor. Het was één grote familie voor mij, ik moet ineens naar een ander ziekenhuis. Dat kan ik niet aan,” zegt ze in plat Amsterdams. ,,Ik vind het verschrikkelijk. Kan Nederland ons niet sponsoren hiero. Het is een schande dat dit gebeurt. Laat de overheid geld uitgeven aan de zorg.”

Obestitaschirurg Yair Acherman loopt woedend door de gang. ,,Het is een grote teringzooi hier. Zet dat maar in de krant. Al die berichten dat de patiëntenzorg zo goed geregeld wordt, kloppen helemaal niet.” Hij bestelt een koffie en stormt weer weg. Oncologisch chirurg Eric van Dulken, iets rustiger, met een roze lintje op zijn revers, beaamt dat. ,,Ik vraag me echt af of de bedden om 15 uur leeg zijn. Gisteravond bleek na belrondes al dat er in andere ziekenhuizen helemaal geen plek was. Hoezo goed geregeld?”

Hij maakt zich vooral druk om al die honderden patiënten die niet weten of hun controles of onderzoeken doorgaan. ,,Ik kan bepaalde MRI-onderzoeken niet meer doen. We kunnen ook niet controleren of de kankerbehandelingen zijn aangeslagen. Dat is heel frustrerend. Vooral voor de patiënt. Die zit in de onzekerheid. Er zijn patiënten die zeggen: dokter, waar u straks naar toe gaat wil ik graag mee. Maar ik weet zelf niet eens waar dat is.”

Volledig scherm Spandoek in de kantine: ‘Slotervaart is het redden waard’ © Hanneke van Houwelingen

Mevrouw Ali Burink, die gisteren haar verhaal deed, is zojuist opgehaald. Ze gaat naar het OLVG. Ze geeft dochter Joke nog een afscheidskus. Twintig minuten later dan gepland, want er was even geen rolstoel of ambulance beschikbaar.

Er liggen nu nog 4 patiënten op de verpleegafdeling. Iedereen krijgt een grote envelop met medische gegevens mee voor het volgende ziekenhuis.