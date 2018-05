Transavia-toestel moet landen vanwege acht doodzieke passagiers

Vlucht HV163 vertrok om 6 uur vanaf Schiphol. Na een uurtje informeerde het cabinepersoneel of er een dokter aan boord was, omdat steeds meer passagiers flauwvielen en zich daarna doodziek voelden. Acht volwassen vakantiegangers die op verschillende plaatsen in het vliegtuig zaten, waren zo beroerd dat de gezagvoerder zich genoodzaakt zag in Wenen te landen. Een passagier was zelfs zo ziek dat hij in het gangpad moest liggen.