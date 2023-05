Transavia weet nog niet wanneer vluchten worden geschrapt: ‘Vakantiegevoel is in één klap weg’

Het hoogtepunt van het saunabe­zoek, de opgieting, is een vak apart (en wordt naakt beoordeeld door jury)

Altijd al in je nakie in een jury van een Nederlands kampioenschap willen zitten? Droom niet verder, want op zaterdag 13 mei is het mogelijk in ’s-Gravendeel. Thermen Binnenmaas is naarstig op zoek naar wellnessliefhebbers die willen meebepalen wie de beste opgieter van ons land is.