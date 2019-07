Transgenderstel verlaat flat in Heerlen na pesterijen en mishandeling

Moretti en Brink hopen daar dit hoofdstuk definitief af te kunnen sluiten. „Hopelijk komt er dan een eind aan anderhalf jaar van gepest, bedreiging en geweld”, zegt Moretti. „We hopen dan ook dat we deze episode achter ons kunnen laten.”



De jongen die Moretti mishandelde is veroordeeld tot een straf van 180 dagen jeugddetentie, waarvan 150 dagen voorwaardelijk en 100 uur taakstraf. Omdat hij al 30 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in. De voorwaardelijke straf is opgelegd met een proeftijd van twee jaar. Tijdens deze periode moet de veroordeelde een traject Bureau Jeugdzorg Limburg doorlopen. Ook mag de veroordeelde het transgenderstel in de proeftijd niet actief opzoeken of benaderen.