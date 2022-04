Trauma voor Nederlandse studentes na verkrachting huisfeestje: 'Blij dat dader cel in gaat’

Een Belgische webdesigner die eind 2019 twee Nederlandse studentes in hun kamer verkrachtte, moet drie jaar en vier maanden de gevangenis in. Ook moet hij de twee getraumatiseerde slachtoffers ruim 12.000 euro schadevergoeding betalen.

,,Mijn cliënten zijn erg opgelucht dat de dader is veroordeeld en ze deze vreselijke periode achter zich kunnen laten”, laat de advocaat aan deze site weten.

De 35-jarige Ibrahim A. werkte als webdesigner bij een maatschappelijke organisatie in Antwerpen waar de twee meisjes stage liepen. Eind 2019 ging hij naar hun studentenkamer in Berchem, een wijk van de Belgische stad. Ibrahim kreeg te horen dat hij erkend werd als vluchteling en dat wilde hij graag met hen vieren, met een zelfbereide maaltijd en veel sterke drank.

Het huisfeestje liep al snel uit de hand. Toen de Nederlandse studentes te veel gedronken hadden en in slaap vielen, besloot A. de vrouwen in hun slaap te verkrachten. Toen ze wakker werden raakten ze in paniek en riepen ze tegen Ibrahim dat hij onmiddellijk moest vertrekken. De vrouwen waarschuwden hun ouders en vervolgens de hulpdiensten, waarop ze zeer geschrokken naar het ziekenhuis werden gebracht.

Vertrouwen kwijt

In een emotionele slachtofferverklaring, waar deze site met toestemming uit mag citeren, vertelt een van de slachtoffers dat haar leven compleet overhoop ligt. ,,Sinds die dag is alles anders in mijn leven. Het lijkt wel of ik helemaal opnieuw moet beginnen. Ik ben mijn vertrouwen in iedereen rondom me kwijt, ik ben mijn vertrouwen in mezelf kwijt. Ik ben de hele tijd bang dat ik de verkeerde signalen afgeef.”

Volgens de slachtoffers had Ibrahim de keuze om weg te gaan, toen zij geen ‘nee’ meer konden zeggen. ,,Je koos er echt voor om misbruik te maken van de situatie en je aan ons te vergrijpen. Mijn leven zou kleurrijk moeten zijn, maar sinds die nacht is alles in mijn leven grijs. En ik dacht dat we vrienden waren.”

Spermaspoor op slip

A. bleef tijdens de rechtszaak volhouden dat de meisjes instemden met de seks, maar daar ging de rechter niet in mee. ,,En dat is voor een deel met dank aan politie en justitie. Zij hebben erg doortastend onderzoek gedaan en alle feiten en bewijzen boven tafel gekregen”, zegt de Belgische advocate Sanne De Clerck.

Een belangrijk bewijs was de vondst van een spermaspoor op een slip van een van de vrouwen. ,,Dat de dader tegen wil en dank bleef ontkennen was erg frustrerend voor mijn cliënten, maar gelukkig werden ze omringd door hele lieve vrienden en familie die hen door deze periode hebben gesleept.”

‘Te weinig bewijs’

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden veertig maanden celstraf tegen A. De rechter ging daar dus in mee. Volgens zijn advocate Davinia Simons zou er te weinig concreet bewijs zijn dat haar cliënt schuldig is aan verkrachting.

,,Misschien hebben de meisjes wel toegestemd met seksuele betrekkingen, maar hebben ze achteraf spijt gekregen”, suggereerde Simons volgens Het Nieuwsblad, tot verbijstering van de twee slachtoffers ,,Is het niet opvallend dat ze eerst naar hun ouders hebben gebeld en toen pas naar de politie?”

