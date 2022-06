Treinconducteur overleden op station, politie onderzoekt verband woordenwisseling tieners zonder kaartje

De 62-jarige man kwam uit Hengelo en was hoofdconducteur, laat de NS weten. Hij voelde zich na het voorval in de trein niet lekker en ging op een bankje zitten op station Hilversum om bij te komen. Daar zakte hij in elkaar, zegt een woordvoerder van de NS. Pogingen om hem te reanimeren mochten niet baten. ,,We willen niet dat er een verkeerd beeld ontstaat, want het is nu nog absoluut onduidelijk of het incident en het overlijden met elkaar te maken hebben, maar we gaan het wel zorgvuldig onderzoeken”, laat een politiewoordvoerder weten. ,,We roepen iedereen op die getuige is geweest van het incident zich te melden, eventueel met foto's of video’s.”