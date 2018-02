Treinverkeer Amsterdam CS deels stilgelegd door gaslek

Vrieskou Nederland bibbert, maar nog geen garantie op schaatspret

11:40 Het blijft tot minimaal vrijdag bibberen in ons land: woensdag en donderdag komt het kwik zelfs niet boven het nulpunt uit. Of het tot grote schaatstochten komt, is zeer de vraag. Vooralsnog belemmert de wind de groei van een stevige ijsvloer, laat weerman Wilfred Janssen van Weerplaza weten.