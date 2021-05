Treinverkeer in bijna heel Nederland plat door grote storing

Door een grote sein- en wisselstoring is het treinverkeer in vrijwel heel Nederland stilgelegd. Dat meldt de NS. Er is een landelijke storing aan een telefoniesysteem en dat heeft gevolgen voor de bediening van seinen en wissels, schrijft de vervoerder.

Een woordvoerster van de vervoerder zegt dat er nog niets meer bekend is over de oorzaak van de storing. De NS, Arriva en Keolis adviseren reizigers om reizen uit te stellen tot een later moment. De storing werd rond 14.20 uur gemeld, het is nog niet bekend hoe lang het duurt tot die is opgelost.

Treinen met reizigers die al onderweg waren kwamen niet opeens stil te staan door de storing. ,,Alle treinen rijden door naar een perron”, aldus een woordvoerder van NS.

Volledig scherm ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN © ANP

Essentieel

Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail zegt dat door een landelijke storing met het telefoniesysteem, treinverkeersleiders niet kunnen communiceren met de machinisten van vervoerders. ,,Dat is essentieel om treinen te laten rijden, dus daarom hebben we besloten een groot deel van het land stil te leggen.”

Tot 16.00 uur zullen alle treinen van NS waarschijnlijk niet kunnen rijden. Provider Mobirail is volgens ProRail naar een maximumcapaciteit opgeschaald om de storing te ontdekken. Zodra die is verholpen, verwacht de ProRail-woordvoerder dat reizigers nog de rest van de dag effect zullen ondervinden van de storing. ,,Het duurt dan nog lang voor alles is opgestart, dat is een grote puzzel, dus reizigers zullen nog flinke tijd last hebben van de storing.”

Veel treinen van de regionale vervoerders kunnen vermoedelijk wel doorgaan. Op dit moment is duidelijk dat er ook geen Arriva-treinen rijden tussen Nijmegen en Roermond. ProRail adviseert reizigers in de app te kijken welke reis er mogelijk is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer info volgt.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: